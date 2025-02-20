У Київській області уламками дронів пошкоджені будинки та авто

фото: ДСНС

На Київщині унаслідок падіння уламків ударних дронів пошкоджені приватні будинки і транспортні засоби в Білоцерківському та Вишгородському районах

Як передає RegioNews, про це Київська обласна адміністрація повідомляє у Телеграмі.

"Чергова атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджені приватні будинки та легкові авто.

У Білоцерківському районі пошкоджено 8 приватних будинків та 4 автомобілі. У будинках вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади.

У Вишгородському районі пошкоджено 4 приватні будинки, автомобіль та господарські будівлі.

"Всім постраждалим власникам житла буде надана необхідна допомога", - додали у відомстві.

Нагадаємо, росіяни за добу вбили трьох та поранили 10 жителів Донеччини.