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20 лютого 2025, 09:50

Обстріли Запоріжжя: за добу ворог завдав понад пів тисячі ударів, є поранені

20 лютого 2025, 09:50
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фото: Запорізька ОВА
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Унаслідок російських атак по Василівському та Пологівському районах Запорізької області зазнали поранень двоє чоловіків

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, упродовж доби окупанти завдали 530 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.

Ворог здійснив 4 авіаційних удари по Гуляйполю, Щербакам, Новодарівці.

271 БпЛА різної модифікації атакували Юльївку, Пʼятихатки, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогірʼя, Новодарівку.

11 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку. Ще 244 артударів завдано по території Пʼятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя та Новодарівки.

Загалом надійшло 14 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.

Нагадаємо, російська армія за добу 19 лютого вбила трьох та поранила 10 жителів Донеччини.

Також пізно ввечері російські окупанти атакували Херсон трьома керованими авіабомбами. Один із КАБів влучив у багатоповерхівку у середмісті, є постраждалі.

Запорізька область БПЛА цивільні РСЗВ Град атака війна
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