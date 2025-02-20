Россия запустила по Украине 161 беспилотник и более десятка ракет

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В ночь на 20 февраля россияне запустили по Украине 14 ракет и более 160 беспилотных летательных аппаратов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Всего применено к 14 ракетам: крылатые — Х-101/Х-55см (пуски из Волгоградской обл.), Калибр/Искандер-К (из акватории Черного моря/Крыма); баллистические - Искандер-М/KN-23 (пуски - Воронежская обл.).

Кроме того, враг атаковал 161-м ударным БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов направлений.

По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 80 ударных БпЛА типа в 11 областях. Еще 78 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Одесщина, Киевщина и Херсонщина.

Как известно, в Херсоне ударом вражеской управляемой авиабомбы частично разрушен подъезд многоэтажки , есть пострадавшие, продолжаются спасательные работы.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что Украине не хватает ракет для систем противовоздушной обороны.