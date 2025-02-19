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19 лютого 2025, 19:54

Дипломатичні погрози: віце-президент США Венс застеріг Зеленського від "атак" на Трампа

19 лютого 2025, 19:54
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Фото: ОП
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Віце-президент США Джей Ді Венс відреагував на заяви Володимира Зеленського щодо мирних переговорів. За словами Венса, Зеленський "неправильно" поводиться з адміністрацією Трампа

Про це повідомляє DailyMail, передає RegioNews.

Віце-президент США Джей Ді Венс під час пресконференції відреагував на заяву Зеленського про те, що Трамп живе в дезінформаційному просторі, створеному Росією. Венс заявив, що "оббріхування" Трампа з боку України може мати "зворотній ефект".

"Ідея про те, що Зеленський збирається змінити думку Трампа, обливаючи його брудом у ЗМІ... Кожен, хто знає президента особисто, скаже вам, що це є жахливим способом поведінки з цією адміністрацією", - заявив Венс.

Він також підкреслив, що Зеленський нібито отримував "погані поради" про те, як потрібно поводитися з цією адміністрацією США. У виданні називають останні заяви з обох сторін "ознаменуванням надзвичайного зриву у відносинах між Вашингтоном і Києвом".

Слід зазначити, що Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів". Він також казав, що нібито рівень підтримки Зеленського в Україні близько 4%.

Президент України відреагував на цю заяву американського лідера. Володимир Зеленський заявив, що заява Трампа - це російська дезінформація, і Трамп живе в дезінформаційному просторі. Також Зеленський пообіцяв оприлюднити рейтинг довіри до себе та інших лідерів, щоб "вплинути на дезінформаційне коло навколо президента Трампа".

При цьому у Франції представниця уряду заявила, що її країна не розуміє логіку заяв Дональда Трампа. За словами Софі Прімас, Трамп зробив низку неоднозначих заяв, навіть не порадившись з європейськими союзниками.

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