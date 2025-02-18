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У Fox News повідомили, що РФ на переговорах із США намагалась просунути ідею виборів в Україні ще до підписання угоди. Путін сподівається на більш "гнучкого та поступливого" президента аніж Володимир Зеленський

Про це повідомила кореспондентка Fox News Джекі Гайнріх, передає RegioNews.

Журналістка з посиланням на джерела повідомила, що пропонується триетапний мирний план. Зокрема, він передбачає припинення вогню, вибори в Україні і лише потім - підписання остаточної угоди. Проте підкреслюється, що тезу про вибори згодом спростували. Однак зауважили, що РФ просувала цей пункт.

Крім того, за словами іншого співрозмовника журналістки, на переговорах "намагались просунути" пункт щодо виборів, і це може бути частиною майбутніх переговорів. Проте цього не буде зараз. Водночас Білий дім ситуацію не коментував.

При цьому інші джерела зазначили, що Путін розраховує на те, що будь-який інший кандидат, окрім чинного президента України, буде більш "гнучким та поступливим". Проте зауважили, що Дональд Трамп готовий прийняти будь-який результат виборів. Навіть, якщо це буде проросійська маріонетка. Водночас, за словами джерел, і Путін, і Трамп вважають шанси Володимира Зеленського бути переобраним як низькі.

Слід нагадати, що 18 лютого в Саудівській Аравії розпочались переговори між делегаціями США та Росії. У росЗМІ писали про те, що там обговорювали "питання українського врегулювання".

При цьому напередодні президент України Володимир Зеленський казав про те, що Україна не визнає переговори США та РФ у Саудівській Аравії. За його словами, ми не можемо визнавати будь-які домовленості про нас без нас.