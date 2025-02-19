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Вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал на заявления Владимира Зеленского о мирных переговорах. По словам Венса, Зеленский "неправильно" обращается с администрацией Трампа.

Об этом сообщает DailyMail, передает RegioNews.

Вице-президент США Джей Ди Венс во время пресс-конференции отреагировал на заявление Зеленского о том, что Трамп живет в дезинформационном пространстве, созданном Россией. Вэнс заявил, что "обрихивание" Трампа со стороны Украины может иметь "обратный эффект".

"Идея о том, что Зеленский собирается изменить мнение Трампа, обливая его грязью в СМИ... Каждый, кто знает президента лично, скажет вам, что это ужасный способ поведения с этой администрацией", - заявил Венс.

Он также подчеркнул, что Зеленский якобы получал "плохие советы" о том, как нужно обращаться с этой администрацией США. В издании называют последние заявления с обеих сторон "ознаменованием чрезвычайного срыва в отношениях между Вашингтоном и Киевом".

Следует отметить, что Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов". Он также говорил, что уровень поддержки Зеленского в Украине якобы около 4%.

Президент Украины отреагировал на заявление американского лидера. Владимир Зеленский заявил, что заявление Трампа – это российская дезинформация, и Трамп живет в дезинформационном пространстве. Также Зеленский пообещал обнародовать рейтинг доверия к себе и другим лидерам, чтобы "повлиять на дезинформационный круг вокруг президента Трампа".

При этом во Франции представитель правительства заявила, что ее страна не понимает логику заявлений Дональда Трампа . По словам Софи Примас, Трамп сделал ряд неоднозначных заявлений, даже не посоветовавшись с европейскими союзниками.