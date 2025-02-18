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18 лютого 2025, 19:45

Президент Франції Макрон терміново скликав зустріч лідерів Європи щодо України через заяви США

18 лютого 2025, 19:45
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Фото: YouTube
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У ЗМІ повідомили, що 19 лютого відбудеться зустріч європейських лідерів щодо України. Відомо, що ініціював зустріч президент Франції Еммануель Макрон

Про це повідомляє Reuters, передає RegioNews.

За інформацією видання, на зустріч у середу, 19 лютого, Еммануель Макрон запросив європейські країни, які не були присутні на першому самміті. Йдеться про Норвегію, Канаду, країни Балтії, Чехію, Грецію, Фінляндію, Румунію, Швецію та Бельгію. Деякі країни, можливо, доєднаються онлайн.

Зазначається, що президент Франції Макрон ініціював цю зустріч після того, як спецпредставник США щодо РФ та України Кіт Келлог заявив, що США не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

Варто нагадати, що Келлот заявляв, що він не вважає за необхідне долучати до переговорів тих, хто "є частиною проблеми". За його словами, "Мінськ 2" за участю європейських лідерів провалився.

Слід зазначити, що в Україну скоро приїде спецпредставник США Кіт Келлог. Інформацію про це вже підтверджував президент Володимир Зеленський. За його словами, він хоче поїхати з Келлогом на фронт. Український лідер хоче, щоб спецпредставник США міг особисто поспілкуватися з військовими.

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