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У Франції відреагували на скандальні заяви Трампа про Україну. Представниця уряду заявила, що вона не розуміє, чому Україну звинувачують у війні

Про це повідомляє Reuters, передає RegioNews.

На заяви Дональда Трампа про Україну відреагувала представниця французького уряду Софі Прімас. Вона заявила, що Франція не розуміє, чому США звинувачують Україну у війні. За її словами, Франція не розуміє логіки суперечливих заяв Трампа. Софі Прімас підкреслила, що за останні кілька днів американський президент зробив низку заяв, не порадившись з європейськими союзниками.

Також додається, що Еммануель Макрон планує провести неформальну зустріч щодо України з деякими європейськими лідерами і союзником по НАТО Канадою після аналогічної зустрічі з Великою Британією, Італією, Німеччиною, Іспанією, ЄС, Данією та Нідерландами 17 лютого.

Слід зазначити, що після переговорів російською та американської делегацій в Саудівській Аравії президент США Дональд Трамп зробив скандальні заяви щодо України. Зокрема, 19 лютого він взагалі назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів".

Він заявив, що нібито український президент зробив жахливу роботу, і "його країна зруйнована і мільйони людей загинули даремно – й так воно продовжується".