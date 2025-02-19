Трамп оголосив Зеленського "диктатором без виборів"

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Про це американський політик написав у соцмережі Truth Social, передає RegioNews.

Зі слів Трампа, Володимир Зеленський відмовляється проводити вибори, має дуже низькі позиції в українських опитуваннях.

"Єдине, в чому він був хорошим, це грати Байденом "як на скрипці". Диктатор без виборів, Зеленському краще рухатися швидко або у нього не залишиться країни", - написав президент США.

Він заявив, що любить Україну, але Зеленський зробив жахливу роботу, тому що "його країна зруйнована і мільйони людей загинули даремно – й так воно продовжується".

Нагадаємо, Зеленський пообіцяв оприлюднити рейтинг довіри українців до нього та лідерів інших країн.