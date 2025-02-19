Трамп объявил Зеленского "диктатором без выборов"

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Об этом американский политик написал в соцсети Truth Social, передает RegioNews.

По словам Трампа, Владимир Зеленский отказывается проводить выборы, имеет очень низкие позиции в украинских опросах.

"Единственное, в чем он был хорош, это играть Байденом "как на скрипке". Диктатор без выборов Зеленскому лучше двигаться быстро или у него не останется страны", - написал президент США.

Он заявил, что любит Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, потому что "его страна разрушена и миллионы людей погибли впустую – и так оно продолжается".

Напомним, Зеленский пообещал обнародовать рейтинг доверия украинцев к нему и лидерам других стран.