Трамп объявил Зеленского "диктатором без выборов"
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал украинского главнокомандующего "диктатором без выборов"
Об этом американский политик написал в соцсети Truth Social, передает RegioNews.
По словам Трампа, Владимир Зеленский отказывается проводить выборы, имеет очень низкие позиции в украинских опросах.
"Единственное, в чем он был хорош, это играть Байденом "как на скрипке". Диктатор без выборов Зеленскому лучше двигаться быстро или у него не останется страны", - написал президент США.
Он заявил, что любит Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, потому что "его страна разрушена и миллионы людей погибли впустую – и так оно продолжается".
Напомним, Зеленский пообещал обнародовать рейтинг доверия украинцев к нему и лидерам других стран.