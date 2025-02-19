Зеленський пообіцяв оприлюднити рейтинг довіри українців до нього та лідерів інших країн

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Володимир Зеленський пообіцяв, що найближчим часом оприлюднить соціологічні дані щодо довіри громадян України до політичних лідерів різних країн

Про це глава держави заявив під час спілкування з представниками ЗМІ, передає RegioNews.

Зеленський заявив, що публічно покаже дані соціологічних опитувань щодо довіри українців до нього. А також до президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, президента Туреччини Реджепа Ердогана та інших очільників країн-партнерів України.

За його словами, це станеться "у найближчі тиждень-два".

Нагадаємо, Зеленський назвав дезінформацією заяву Дональда Трампа про падіння свого рейтингу до 4%. На думку українського президента Трамп "живе в дезінформаційному просторі".

За даними Київського міжнародного інституту соціології, Зеленському довіряють 57% українців, а не довіряють 37%.

