Зеленський пообіцяв оприлюднити рейтинг довіри українців до нього та лідерів інших країн
Володимир Зеленський пообіцяв, що найближчим часом оприлюднить соціологічні дані щодо довіри громадян України до політичних лідерів різних країн
Про це глава держави заявив під час спілкування з представниками ЗМІ, передає RegioNews.
Зеленський заявив, що публічно покаже дані соціологічних опитувань щодо довіри українців до нього. А також до президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, президента Туреччини Реджепа Ердогана та інших очільників країн-партнерів України.
За його словами, це станеться "у найближчі тиждень-два".
Нагадаємо, Зеленський назвав дезінформацією заяву Дональда Трампа про падіння свого рейтингу до 4%. На думку українського президента Трамп "живе в дезінформаційному просторі".
За даними Київського міжнародного інституту соціології, Зеленському довіряють 57% українців, а не довіряють 37%.