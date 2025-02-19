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19 лютого 2025, 13:03

Зеленський назвав слова Трампа про свій низький рейтинг "дезінформацією РФ"

19 лютого 2025, 13:03
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фото: Офіс Президента України
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Президент Володимир Зеленський заявив, що оприлюднені Президентом США Дональдом Трампом цифри рейтингу його підтримки є нічим іншим, як дезінформацією, яка надходить з кремля

Про це глава Української держави заявив під час спілкування з представниками ЗМІ, передає RegioNews.

За словами Зеленського, поміняти його прямо зараз "ніяк не вийде".

"Ми бачили цю дезінформацію (про рейтинг довіри до президента України на рівні 4% - ред.), ми розуміємо, що вона йде від Росії. Ми розуміємо це і у нас є докази, що ці цифри, вони обговорюються між Америкою і Росією", - заявив український лідер.

На думку Зеленського, президент США Дональд Трамп "живе в дезінформаційному просторі".

Володимир Зеленський також пообіцяв, що найближчим часом оприлюднить соціологічні дані з приводу довіри українців до різних політичних лідерів.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на удар по Одесі. За його словами, атака відбулась після того, як Росія "брехала, що не завдає ударів по енергетиці".

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