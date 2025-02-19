Украину ждет долгая война или потеря независимости, - Гороховский

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Такое мнение высказал бизнесмен, банкир и соучредитель "Монобанка" Олег Гороховский после российско-американских переговоров в Саудовской Аравии

Об этом он написал в своем телеграмм-канале, передает RegioNews.

Говорит, становится очевидным, что вряд ли мы согласимся на их мир.

"Поэтому нас, видимо, ждет долгая война или потеря независимости. Уровень непредсказуемости увеличился до показателей февраля 2022 года. Держимся", - подчеркнул соучредитель "Монобанка".

Напомним, Президент Владимир Зеленский назвал три основных принципа справедливого мира.

Ранее глава государства говорил о том, что Украина не примет соглашений с РФ, которые будут заключены "вне наших спин". Он подчеркнул, что никаких решений об Украине и Европе не должно быть без Украины и Европы.

18 февраля в Саудовской Аравии прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника правителя России Юрия Ушакова с делегацией США.