Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії на 10 березня

фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський не поїде до Саудівської Аравії. Глава держави скасував офіційний візит в Ер-Ріяд через ситуацію навколо російсько-американських переговорів

Про це повідомляє "Інтерфакс Україна" із посиланням на брифінг за підсумками зустрічі із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає RegioNews.

За словами Зеленського він переніс візит у Саудівську Аравію на тлі зустрічей делегацій США й Росії.

"Не може бути рішення без України, як завершити війну в Україні. Нас не запрошували на цю зустріч, на російсько-американську зустріч в Саудівській Аравії. Для нас це було сюрпризом, як і для багатьох. Цю інформацію ми отримали з меді. Мені все одно хто залишається в Ер-Ріяді, хто їде, мені не все одно, що подумають партнери, я не хочу ніяких співпадінь, і тому я не поїду в Саудівську Аравію", - заявив український президент.

Зеленський повідомив, що українська сторона зв'язалася з партнерами в Саудівській Аравії.

"Ми домовились, що з офіційним візитом я буду 10 березня", - сказав він.

Як відомо, 14 лютого Зеленський анонсував свою поїздку до Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії та Туреччини. Втім, після візиту до ОАЕ президент України попрямував до Туреччини.

Раніше глава держави заявив, що Україна не визнає переговори США та РФ у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч глави МЗС РФ Сергєя Лаврова і помічника правителя Росії Юрія Ушакова із делегацією США.