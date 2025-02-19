19:58  18 лютого
Суд змінив покарання двом жителям Буковини, які напали з сокирами на працівників ТЦК
18:42  18 лютого
На Закарпатті знайшли жінку, яка п'ять днів у легкому одязі блукала лісом
17:52  18 лютого
Стало відомо, кого можуть зняти з військового обліку в 2025 році
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2025, 07:32

Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії на 10 березня

19 лютого 2025, 07:32
Читайте также на русском языке
фото: Офіс Президента
Читайте также
на русском языке

Володимир Зеленський не поїде до Саудівської Аравії. Глава держави скасував офіційний візит в Ер-Ріяд через ситуацію навколо російсько-американських переговорів

Про це повідомляє "Інтерфакс Україна" із посиланням на брифінг за підсумками зустрічі із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає RegioNews.

За словами Зеленського він переніс візит у Саудівську Аравію на тлі зустрічей делегацій США й Росії.

"Не може бути рішення без України, як завершити війну в Україні. Нас не запрошували на цю зустріч, на російсько-американську зустріч в Саудівській Аравії. Для нас це було сюрпризом, як і для багатьох. Цю інформацію ми отримали з меді. Мені все одно хто залишається в Ер-Ріяді, хто їде, мені не все одно, що подумають партнери, я не хочу ніяких співпадінь, і тому я не поїду в Саудівську Аравію", - заявив український президент.

Зеленський повідомив, що українська сторона зв'язалася з партнерами в Саудівській Аравії.

"Ми домовились, що з офіційним візитом я буду 10 березня", - сказав він.

Як відомо, 14 лютого Зеленський анонсував свою поїздку до Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії та Туреччини. Втім, після візиту до ОАЕ президент України попрямував до Туреччини.

Раніше глава держави заявив, що Україна не визнає переговори США та РФ у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч глави МЗС РФ Сергєя Лаврова і помічника правителя Росії Юрія Ушакова із делегацією США.

Росія США перемовини візит Зеленський Володимир Саудівська Аравія мир
Президент України Зеленський назвав три основні принципи справедливого миру
18 лютого 2025, 21:32
Ані Україна, ані РФ не переможуть на полі бою - Зеленський
18 лютого 2025, 20:29
РФ хоче вибори в Україні, щоб замість Зеленського обрали маріонетку Кремля: у ЗМІ розповіли, про що говорили США та РФ у Саудівській Аравії
18 лютого 2025, 16:52
Всі новини »
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
Удар по Одесі: постраждали четверо людей, серед них - дитина
19 лютого 2025, 08:58
На Київщині внаслідок дронової атаки пошкоджено житловий будинок та автомобілі
19 лютого 2025, 08:39
Росіяни атакували дроном підприємство у Харкові
19 лютого 2025, 08:31
Мешканець Дніпропетровщини сяде на 10 років за вбивство 4-річної доньки
19 лютого 2025, 08:15
Запорізька область під обстрілами: за добу окупанти завдали понад півтисячі ударів
19 лютого 2025, 07:49
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії у війні: інформація на 19 лютого
19 лютого 2025, 07:36
У Харкові розпочали перевірку щодо поліцейської через бійку в готелі
19 лютого 2025, 07:20
Росія тримає в Чорному морі носій "Калібрів"
19 лютого 2025, 07:06
Ворог завдав ударів по густонаселеному району Одеси: сотні будинків без світла і опалення
19 лютого 2025, 07:02
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі публікації »
Лана Зеркаль
Сергій Фурса
Олексій Голобуцький
Всі блоги »