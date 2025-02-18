11:36  17 лютого
Порошенко поскаржився, що не зміг купити кави на заправці через санкції
17:37  17 лютого
Закупівля граніту для Лісового кладовища: справу ексдиректора ритуальної служби передали до суду
12:00  17 лютого
Масштабна ДТП на Полтавщині: на трасі зіткнулися понад 10 авто
UA | RU
UA | RU
18 лютого 2025, 06:05

Стало відомо, які військові вакансії найпопулярніші серед українців у Резерв+

18 лютого 2025, 06:05
Читайте также на русском языке
фото: Міністерство оборони України
Читайте также
на русском языке

Стали відомі п'ять найпопулярніших напрямів вакансій у мобільному застосунку Резерв+ станом на 17 лютого 2025 року

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві зазначають, що рекрутинг у Резерв+ допомагає користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому запиту, досвіду і вподобанням.

Охочі приєднатися до Сил оборони, які відгукуються на вакансії через сервіс рекрутингу у застосунку Резерв+, найчастіше обирають військові професії за такими напрямами:

  • штаб;
  • БпЛА;
  • IT;
  • транспорт;
  • піхота.

Раніше повідомлялося, що 18 жовтня у застосунку Резерв+ став доступний сервіс рекрутингу, який дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську.

Нагадаємо, 11 лютого Міністерство оборони офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

Також повідомлялося, що молодь може укласти однорічний контракт із Міноборони через застосунок Резерв+ в один клік.

Контрактники 18-24 років обійматимуть лише бойові посади.

Міноборони додаток вакансія рекрутинг Резерв+
До використання у ЗСУ допустили нові наземні роботи Spextr
14 лютого 2025, 06:50
Молодь може укласти однорічний контракт із Міноборони через Резерв+
12 лютого 2025, 17:35
У Міноборони розповіли, хто насправді має відповідати за мобілізацію в Україні
07 лютого 2025, 15:51
Всі новини »
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
Ракети для IRIS-T, дрони та артснаряди: Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги
18 лютого 2025, 06:21
Працевлаштування з бронюванням за 3500 доларів: у Львові викрили працівника стратегічного підприємства
18 лютого 2025, 05:43
На заводі у Воронежі пожежа знищила дороговартісні російські комплекси РЕБ
18 лютого 2025, 05:21
Небезпечна крига: за тиждень в Україні потонули понад 20 людей, чверть із них – діти
18 лютого 2025, 05:05
Зачистка в тилу ворога: ССО знищили понад 20 російських окупантів
18 лютого 2025, 04:40
У Міноборони розповіли, скільки молоді віком 18-24 року долучилися до війська по програмі зі мільйон
18 лютого 2025, 04:29
Окупанти привласнили у Сіверськодонецьку вже понад 500 квартир, – ОВА
18 лютого 2025, 04:18
На Рівненщині затримали раніше судимого чоловіка за продаж наркотиків
18 лютого 2025, 04:05
На Кіровоградщині знешкодили бойову частину ворожого дрона вагою понад 50 кг
18 лютого 2025, 03:49
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Всі публікації »
Володимир Поперешнюк
Валерій Пекар
Юрій Бутусов
Всі блоги »