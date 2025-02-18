Стало відомо, які військові вакансії найпопулярніші серед українців у Резерв+

фото: Міністерство оборони України

Стали відомі п'ять найпопулярніших напрямів вакансій у мобільному застосунку Резерв+ станом на 17 лютого 2025 року

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві зазначають, що рекрутинг у Резерв+ допомагає користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому запиту, досвіду і вподобанням.

Охочі приєднатися до Сил оборони, які відгукуються на вакансії через сервіс рекрутингу у застосунку Резерв+, найчастіше обирають військові професії за такими напрямами:

штаб;

БпЛА;

IT;

транспорт;

піхота.

Раніше повідомлялося, що 18 жовтня у застосунку Резерв+ став доступний сервіс рекрутингу, який дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську.

Нагадаємо, 11 лютого Міністерство оборони офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

Також повідомлялося, що молодь може укласти однорічний контракт із Міноборони через застосунок Резерв+ в один клік.

Контрактники 18-24 років обійматимуть лише бойові посади.