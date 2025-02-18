Стало відомо, які військові вакансії найпопулярніші серед українців у Резерв+
Стали відомі п'ять найпопулярніших напрямів вакансій у мобільному застосунку Резерв+ станом на 17 лютого 2025 року
Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.
У відомстві зазначають, що рекрутинг у Резерв+ допомагає користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому запиту, досвіду і вподобанням.
Охочі приєднатися до Сил оборони, які відгукуються на вакансії через сервіс рекрутингу у застосунку Резерв+, найчастіше обирають військові професії за такими напрямами:
- штаб;
- БпЛА;
- IT;
- транспорт;
- піхота.
Раніше повідомлялося, що 18 жовтня у застосунку Резерв+ став доступний сервіс рекрутингу, який дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську.
Нагадаємо, 11 лютого Міністерство оборони офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.
Також повідомлялося, що молодь може укласти однорічний контракт із Міноборони через застосунок Резерв+ в один клік.
Контрактники 18-24 років обійматимуть лише бойові посади.