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11 лютого 2025, 21:15

Міноборони запустило новий формат добровільної служби для юнаків віком до 25 років: деталі

11 лютого 2025, 21:15
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фото: Міністерство оборони України
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Міністерство оборони ввечері 11 лютого офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві наголошують, що проєкт відкриває для добровольців віком 18-24 роки нові можливості. Йдеться гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія.

Головний акцент проєкту – це добровільність. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни та отримати реальні можливості для особистого розвитку.

"Контракт 18-24 – це не примус, не мобілізація і не обов’язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність всього за один рік. Доброволець сам вирішує: чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи", – наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

Проєкт "Контракт 18-24" пропонує фінансову стабільність, яку гарантує держава:

  • контракт на 1 млн грн, із яких 200 тисяч грн виплачуються одразу, а решта – під час служби;
  • добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення – до 120 000 грн;
  • матимуть можливість "нульової" іпотеки;
  • навчання за державний кошт;
  • безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби.

Крім того, закон гарантує звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+ з найближчим оновленням. Далі відбудеться консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський розповів деталі контракту для 18–24-річних юнаків.

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