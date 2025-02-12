Молодь може укласти однорічний контракт із Міноборони через Резерв+

фото: Міністерство оборони України

В оновленій версії мобільного застосунку Резерв+ з'явилася можливість подачі заявки на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони "Контракт 18-24" в один клік

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

"Оновлення вже доступно для iOS та Android. Ви зможете знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад для вибору для підписання "Контракту 18-24", — йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що "Контракт 18-24" — це добровільна можливість для громадян 18-24 років приєднатися до лав Збройних сил України на один рік із розширеним фінансовим та соціальним пакетом.

Оновити Резерв+ та подати заявку можна вже зараз.

Нагадаємо, 11 лютого Міністерство оборони офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.