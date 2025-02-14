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Міноборони допустило до використання у підрозділах Сил оборони наземні роботизовані комплекси Spextr різних модифікацій

Про це передає RegioNews із посиланням на оборонне відомство.

НРК Spextr – універсальна безпілотна платформа для виконання широкого спектру бойових завдань. Вони долають бездоріжжя та складний рельєф місцевості, а дистанційне керування зменшує ризики для військових.

Залежно від комплектації та навісного устаткування, Spextr можуть вести спостереження, перевозити боєприпаси та тилове майно, а в окремій комплектації – виконувати вогневе ураження.

Компактні розміри дозволяють транспортувати роботи у мікроавтобусах або пікапах. Spextr оснащені безшумним електродвигуном, а заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи.

Нагадаємо, раніше до використання у ЗСУ допустили безпілотні авіаційні комплекси BATON вітчизняного виробництва