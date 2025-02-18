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18 февраля 2025, 06:05

Стало известно, какие военные вакансии самые популярные среди украинцев в Резерв+

18 февраля 2025, 06:05
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фото: Министерство обороны Украины
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Стали известны пять популярнейших направлений вакансий в мобильном приложении Резерв+ по состоянию на 17 февраля 2025 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве отмечают, что рекрутинг в Резерв+ помогает пользователям выбрать должности, наиболее соответствующие их запросу, опыту и предпочтениям.

Желающие присоединиться к Силам обороны, которые отзываются на вакансии через сервис рекрутинга в приложении Резерв+, чаще всего выбирают военные профессии по следующим направлениям:

  • штаб;
  • БпЛА;
  • IT;
  • транспорт;
  • пехота.

Ранее сообщалось, что 18 октября в приложении Резерв+ стал доступен сервис рекрутинга, позволяющий украинцам найти для себя оптимальную вакансию в армии.

Напомним, 11 февраля Министерство обороны официально приступило к проекту "Контракт 18-24" - добровольной инициативе для украинцев возрастной категории 18-24 года, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

Также сообщалось, что молодежь может заключить годовалый контракт с Минобороны через приложение Резерв+ в один клик.

Контрактники 18-24 лет будут занимать только боевые должности.

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