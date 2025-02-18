Стало известно, какие военные вакансии самые популярные среди украинцев в Резерв+
Стали известны пять популярнейших направлений вакансий в мобильном приложении Резерв+ по состоянию на 17 февраля 2025 года
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В ведомстве отмечают, что рекрутинг в Резерв+ помогает пользователям выбрать должности, наиболее соответствующие их запросу, опыту и предпочтениям.
Желающие присоединиться к Силам обороны, которые отзываются на вакансии через сервис рекрутинга в приложении Резерв+, чаще всего выбирают военные профессии по следующим направлениям:
- штаб;
- БпЛА;
- IT;
- транспорт;
- пехота.
Ранее сообщалось, что 18 октября в приложении Резерв+ стал доступен сервис рекрутинга, позволяющий украинцам найти для себя оптимальную вакансию в армии.
Напомним, 11 февраля Министерство обороны официально приступило к проекту "Контракт 18-24" - добровольной инициативе для украинцев возрастной категории 18-24 года, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.
Также сообщалось, что молодежь может заключить годовалый контракт с Минобороны через приложение Резерв+ в один клик.
Контрактники 18-24 лет будут занимать только боевые должности.