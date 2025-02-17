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17 лютого 2025, 21:42

Припинення вогню не означатиме скасування воєнного стану - Веніславський

17 лютого 2025, 21:42
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Фото: ОП
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Якщо будуть домовленості про припинення вогню в Україні, це ще не означатиме, що воєнний стан скасують. Скасування воєнного стану буде можливо лише тоді, коли не буде загроз

Про це заявив депутат Верховної ради від владної фракції "Слуга народу", член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає RegioNews.

За словами депутата, якщо в Україні буде припинення вогню - це не означатиме, що одразу скасують воєнний стан. Він підкреслив, що скасування воєнного стану можливо лише тоді, коли зникнуть загрози, які передбачені законом про правовий режим воєнного стану.

"Сам факт тимчасового припинення, точно не усуває ті загрози, які послугували у введенні правового режиму воєнного стану. Це ж не означає, що Росія відвела свої війська з тимчасово окупованих територій чи свої засоби ураження, які можуть завдавати ударів по Україні. З огляду на психічний стан Путіна, я думаю, ми можемо очікувати будь-якого розвитку подій", - підкреслив депутат.

Він зауважив, що скасування воєнного стану неможливо доти, доки не буде гарантій того, що настав довготривалий мир. Веніславський додав, що, на його думку, строки можливого скасування воєнного стану залежать від низки обставин. Зокрема, йдеться про гарантії безпеки та результати міжнародних перемовин.

Слід зазначити, що раніше спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що докладе зусиль до залучення всіх сторін до переговорів за 180 днів. За його словами, кінець війни в Україні повинен настати раніше, аніж через рік. При цьому він додав, що, за словами Дональда Трампа, це повинен бути довготривалий мир.

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