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Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що докладе зусиль до залучення всіх сторін до переговорів за 180 днів

Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає RegioNews.

"Я публічно беру 180 днів, аби задіяти всі сторони: кінець війни в Україні повинен настати раніше, ніж через рік", – зазначив Келлог.

За його словами, США зацікавлені у тому, аби зупинити війну якнайшвидше, оскільки стурбовані кількістю втрат.

"Президент Трамп каже, що це потрібно припинити, має бути довготривалий мир. Потрібно це зупинити, але потрібно забезпечити український суверенітет, щоб Україна була захищена у свої правах. Важливий процес - це спілкування з європейськими союзниками, яку роль вони будуть відігравати. Ми самі цього не зможемо зробити. Не можна виключати Україну, ні президента Зеленського, нікого... ", – додав Келлог.

Разом з тим, він додав, що Європи не буде за столом переговорів.

Кіт Келлог нагадав, що наступного тижня відвідає Україну. Після цього адміністрація Трампа розгляне, як уявляють мир союзники та, зокрема, Україна.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на конференції у Мюнхені наголосив, що Україна не прийме угод без своєї участі.

А глава уряду Польщі Дональд Туск зазначив, що Європа повинна розробити спільний план дій щодо України та власної безпеки, інакше рішення будуть ухвалювати інші.