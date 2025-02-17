Зеленський заявив, що Україна не визнає переговори США та РФ у Саудівській Аравії

фото: Офіс Президента

Україна не братиме участі у перемовинах у Саудівській Аравії і не буде визнавати будь-які домовленості без своєї участі

Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час відеоспілкування з журналістами за результатами візиту до ОАЕ, передає RegioNews.

"Україна не братиме. Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України, які не мають результату. І ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати", - заявив він.

За словам президента, його офіційний візит до Саудівської Аравії відбудеться завтра і "не має ніякого зв'язку з тими речами, які відбуваються в Саудівській Аравії на рівні представників Сполучених Штатів і Росії".

Як відомо, Президент України прибув до ОАЕ з візитом 16 лютого.

Раніше 16 лютого українська урядовиця Юлія Свириденко повідомила, що урядова делегація на чолі з нею в Саудівській Аравії готує візит до цієї країни президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Саудівська Аравія обрана місцем проведення американо-російських переговорів.