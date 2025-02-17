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Если будут договоренности о прекращении огня в Украине, это еще не означает, что военное положение будет отменено. Отмена военного положения будет возможно только тогда, когда не будет угроз

Об этом заявил депутат Верховной рады от властной фракции "Слуга народа", член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в интервью "Радио Свобода", передает RegioNews.

По словам депутата, если в Украине будет прекращение огня - это не означает, что сразу отменят военное положение. Он подчеркнул, что отмена военного положения возможна только тогда, когда исчезнут угрозы, предусмотренные законом о правовом режиме военного положения.

"Сам факт временного прекращения, точно не устраняет те угрозы, которые послужили во введении правового режима военного положения. Это же не означает, что Россия отвела свои войска с временно оккупированных территорий или свои средства поражения, которые могут наносить удары по Украине. Учитывая психическое состояние Путина, я думаю, мы можем ожидать любой".

Он отметил, что отмена военного положения невозможно до тех пор, пока не будет гарантий того, что наступил долговременный мир. Вениславский добавил, что, по его мнению, сроки возможной отмены военного положения зависят от ряда обстоятельств. В частности, речь идет о гарантиях безопасности и результатах международных переговоров.

Следует отметить, что ранее спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что приложит усилия к привлечению всех сторон к переговорам за 180 дней. По его словам, конец войны в Украине должен наступить раньше, чем через год. При этом он добавил, что, по словам Дональда Трампа, это должен быть долговременный мир.