Швеція розглядає можливість відправки миротворців до України

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У Швеції готові розглянути можливість участі у післявоєнних миротворчих силах в Україні

Про це повідомляє Reuters із посиланням на прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона, передає RegioNews.

Коментарі міністра прозвучали після заяви прем'єра Великої Британії Кіра Стармера про готовність направити британських військових для миротворчої місії в Україні. Він зазначив, що європейські країни мають брати участь у переговорах щодо завершення війни.

На запитання, чи готова Швеція приєднатися до цих сил, Крістерссон відповів: "Ми візьмемо участь у цих обговореннях, і, безумовно, це можливо".

Він додав, що такі сили потребують чіткого мандата, який стане можливим лише після подальшого прогресу у переговорах.

У свою чергу, міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард зазначила в ефірі "Шведського радіо", що першочерговим завданням є встановлення справедливого миру, який відповідатиме міжнародному праву.

Нагадаємо, раніше видання The Associated Press повідомило, що група європейських країн без розголосу працює над розробленням плану відправлення миротворчих військ в Україну.