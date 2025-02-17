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17 лютого 2025, 07:12

Британія готова направити війська в Україну

17 лютого 2025, 07:12
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фото: x.com/Keir_Starmer
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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він "готовий і хоче" направити британські війська в Україну для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди

Про це йдеться у колонці прем'єра Британії для The Telegraph, передає RegioNews.

Стармер заявив, що Велика Британія готова вести роботу над гарантіями безпеки для України, включаючи подальшу підтримку українських військових на суму 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік "принаймні до 2030 року”.

"Але це також означає готовність і бажання зробити свій внесок у забезпечення гарантій безпеки України, розмістивши наші власні війська на місцях, якщо це буде необхідно. Я не кажу це легковажно. Я дуже глибоко відчуваю відповідальність, яка пов'язана з потенційною загрозою для британських військовослужбовців”, — зазначив він.

Видання наголошує, що це перший раз, коли Стармер заявив про можливість розгортання британських миротворців в Україні, напередодні зустрічі з європейськими лідерами в Парижі.

Нагадаємо, раніше у США запропонували альтернативу вступу України до НАТО.

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