Британия готова направить войска в Украину

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он "готов и хочет" направить британские войска в Украину для обеспечения выполнения любого мирного соглашения

Об этом говорится в колонке премьера Британии для The Telegraph, передает RegioNews.

Стармер заявил, что Великобритания готова вести работу над гарантиями безопасности для Украины, включая дальнейшую поддержку украинских военных на сумму 3 миллиарда фунтов стерлингов в год "по крайней мере, до 2030 года".

"Но это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины, разместив наши собственные войска на местах, если это будет необходимо. Я не говорю это легкомысленно. Я очень глубоко чувствую ответственность, связанную с потенциальной угрозой для британских военнослужащих", — отметил он.

Издание отмечает, что это первый раз, когда Стармер заявил о возможности развертывания британских миротворцев в Украине, накануне встречи с европейскими лидерами в Париже.

Напомним, ранее в США предложили альтернативу вступлению Украины в НАТО.