У США запропонували альтернативу вступу України до НАТО

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Про це повідомляє RegioNews із посилання на Європейську правду.

Сенатор Ліндсі Грем із Республіканської партії вважає, що вступ України до НАТО не видається реалістичним варіантом, але є альтернативне рішення.

"У мене є ідея. Якщо ми не можемо домовитися, про вступ до НАТО прямо зараз, то давайте домовимось, що якщо буде ще одне вторгнення, то вони вступають в НАТО. І нехай Путін тоді зважує це", – заявив Грем.

За його словами, якщо Путін знову нападе, то Україна може у прискореному режимі доєднатися до Північноатлантичного альянсу. В такому разі всі члени НАТО воюватимуть на боці України.

Зазначимо, що наявна схема розширення НАТО не припускає можливості гарантованого швидкого вступу, оскільки за приєднання нового члена мають проголосувати парламенти усіх держав-союзників.

Нагадаємо, віцепрезидент США Венс зробив гучну заяву після зустрічі з Володимиром Зеленським. За його словами, зараз головна мета - це завершити війну, але зробити це відповідально.