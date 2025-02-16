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16 лютого 2025, 16:42

Зеленський летить до Саудівської Аравії: що відомо

16 лютого 2025, 16:42
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фото: Офіс президента
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Українська урядова делегація перебуває у Саудівській Аравії і готує візит президента України Володимира Зеленського до країни

Як передає RegioNews, про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

В рамках візиту відбулись зустрічі з майже сотнею саудівських підприємців. Українська сторона представила проєкти в енергетиці, сільському господарстві, інфраструктурі, масштабні проєкти у сфері державно-приватного партнерства і привабливі приватизаційні можливості.

"У наступні дні матимемо десятки зустрічей, аби підготувати візит президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії. Зокрема готуємо підписання важливих економічних договорів із країнами регіону", — повідомила Свириденко.

Вона зазначила, що Саудівська Аравія спрямувала на відновлення України 500 млн доларів, допомагаючи гуманітрно та економічно.

Нагадаємо, Зеленський заявив про готовність говорити з Путіним, але назвав умову — потрібен план завершення війни.

Зеленський Свириденко Юлія перемовини політика співпраця
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