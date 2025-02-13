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13 лютого 2025, 19:48

Зеленський анонсував кадрові зміни у Повітряних силах ЗСУ

13 лютого 2025, 19:48
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фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський анонсував нове призначення у Командуванні Повітряних сил ЗСУ

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні, передає RegioNews.

Президент повідомив, що доручив головнокомандувачу ЗСУ розглянути призначення бригадного генерала Сергія Голубцова заступником командувача Повітряних сил.

Свою пропозицію президент пояснює необхідністю зміцнити наші Повітряні сили, саме військову авіацію.

Зазначимо, сьогодні, 13 лютого, Володимир Зеленський побував на Хмельницькій АЕС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що генерал-лейтенант Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи "Велика Новосілка". Рішення президента про переведення громадськість вважає реакцією на резонансне інтервʼю генерала Наєва "Українській правді", у якому той наголосив, що провал підготовки України до нападу РФ у 2022-му році це повна відповідальність політичного керівництва країни та особисто президента.

Володимир Зеленський кадри ЗСУ Повітряні сили
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