Повітряні сили показали, як вночі збивали російські "шахеди" на Сході та Півдні

скріншот із відео

Під час нічної дронової атаки окупаційних військ РФ зенітники успішно знищували ворожі БпЛА на Сході та Півдні України

Кадри ураження російських ударних безпілотників оприлюднили Повітряне командування "Схід" та Повітряне командування "Південь", інформує RegioNews.

У роликах можна побачити нічну бойову роботу наших зенітників.

"Швидкість реакції і нездоланна воля до перемоги! На відео – знищення двох ударних БпЛА "Shahed" на південному напрямку воїнами мобільної вогневої групи зенітної ракетної Херсонської бригади у ніч на 12 лютого 2025 року", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби під час ворожих дронових атак прикордонники приземлили на Сумщині ударні безпілотні літальні апарати типу "Герань-2" ("Shahed-131/136").