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Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса в інтерв'ю телеканалу "Ми – Україна", передає RegioNews.

За його словами, основні зусилля зараз зосередять на тому, щоб доукомплектувати ті бригади, що вже є та які вже працюють у зоні бойових дій.

"Основні зусилля зараз будуть зосереджені на доукомплектуванні тих, що вже є, ті, що вже працюють на передньому краї. Окрім того, ті бригади, які на цей час вже сформовані або на завершальній стадії, буде тривати їхня підготовка, знову ж таки, і з врахуванням тих моментів, які ми мали попередні рази. Це стосовно нових підрозділів все", – заявив Паліса

Нагадаємо, що у грудні 2024 року журналіст Юрій Бутусов повідомив про неналежне формування та забезпечення 155 ОМБр ім. Анни Київської.

Зокрема, перед першим боєм самовільно залишили службу близько 1700 військових, а після бою командира бригади звільнили.

Крім того, під час навчання 155 ОМБр ім. Анни Київської у Франції зі служби втекли ще близько 50 бійців.

Президент Зеленський взяв під особистий контроль розслідування обставин дезертирства в 155-й ОМБр "Анна Київська".

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