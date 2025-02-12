Стало відомо, скільки людей на місяць мобілізують в Україні

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія вдвічі більша за українську і Росія мобілізовує значно більше людей

Як передає RegioNews, про це Зеленський розповів в інтерв'ю The Economist.

За його словами, найбільша мобілізація в Україні була минулого року — 30 000 осіб на місяць. Водночас РФ мобілізує 45 000 осіб щомісяця.

Отже, найбільша мобілізація була минулого року — 30 000 на місяць. Це, на мою думку, було багато. Так, це було питання від військових, від генералів, що вони зробили, що Україна мобілізувала — 30 000 на місяць, - зазначив головнокомандувач

Зеленський зазначив, що РФ має армію чисельністю 1,5-1,9 мільйона осіб, що удвічі більше за українське військо.

Президент України додав, що Росія має ті ж самі проблеми на фронті, що і ми.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що російського диктатора Путіна чекає швидка смерть.