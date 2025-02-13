Зеленский анонсировал кадровые изменения в Воздушных силах ВСУ

фото: president.gov.ua

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении, передает RegioNews.

Президент сообщил, что поручил главнокомандующему ВСУ рассмотреть назначение бригадного генерала Сергея Голубцова заместителем командующего Воздушными силами.

Свое предложение президент объясняет необходимостью укрепить наши Воздушные силы, именно военную авиацию.

Отметим, что сегодня, 13 февраля, Владимир Зеленский побывал на Хмельницкой АЭС.

Напомним, ранее стало известно, что генерал-лейтенант Сергей Наев получил боевое распоряжение отбыть на должность командира тактической группы "Великая Новоселка". Решение президента о переводе общественность считает реакцией на резонансное интервью генерала Наева "Украинской правде", в котором тот отметил, что провал подготовки Украины к нападению РФ в 2022 году это полная ответственность политического руководства страны и лично президента.