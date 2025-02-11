Зеленський наказав відправити на фронт генерала Наєва, який звинуватив його у провалі підготовки до нападу РФ, — ЗМІ

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Про це повідомив головний редактор інтернет-видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов, повідомляє RegioNews.

"Верховний головнокомандувач В.Зеленський бурхливо відреагував на сенсаційне інтервʼю генерала С.Наєва "Українській правді", у якому Наєв наголосив, що провал підготовки України до нападу РФ у 2022-му році це повна відповідальність політичного керівництва країни та особисто президента. Також Наєв відмітив, що керівництво країни не повідомляло військовим інформацію про час нападу", — йдеться в повідомленні.

За словами журналіста, сьогодні зранку Сергій Наєв отримав призначення у війська.

"Наші джерела говорять, що керівництво ЗСУ отримало прямий наказ від президента Зеленського", — повідомив Юрій Бутусов.

Він нагадав, що Зеленський призначив Наєва у 2020-му році командувачем Обʼєднаних сил, у 22-му присвоїв звання Герой України, а рівно рік тому, 11 лютого 2024-го зняв з посади командувача Обʼєднаних сил. З того часу Наєв перебував у розпорядженні міністра оборони, ніякої штатної посади в армії не мав.

"І ось одразу після інтервʼю, у якому Наєв розповів про провал підготовки до війни та відповідальність Зеленського, Верховний головнокомандувач миттєво дав Наєву нове призначення. Очевидно, щоб він якомога швидше залишив Київ і не міг на фронті давати нові інтервʼю іншим засобам масової інформації", — додав Юрій Бутусов.

За його даними, Наєв отримав бойове ропорядження, але послався на неможливість його негайного виконання, оскільки посада командира тактичної групи позаштатна, це тимчасовий орган управління, і для призначення на цю посаду потрібно мати штатну посаду у ЗСУ.

"Зеленський не знав про це, і усі так поспішали виконати його емоційну команду, що на деталі ніхто не звернув увагу. Тепер Міноборони та офіс президента думають яку посаду надати Наєву, щоб відправити його у тактичну групу", — йдеться в повідомленні.

Журналіст зауважив, що за статутом тактичними групами в ЗСУ командують полковники, а призначення на цю посаду генерал-лейтенанта, колишнього командувача обʼєднаних сил, тобто усієї армії, виглядає як очевидне пониження. На думку Бутусова, мета прибрати Наєва з Київа на фронт за будь-яку ціну не викликає сумнівів.

"З іншого боку, повчальна історія - дав інтервʼю, і ось вже знайшлась посада, дають повноваження, аби тільки не говорив. Хороший приклад для усіх командирів - не бійтесь говорити про начальство, це може дати цікаві результати", — підсумував Юрій Бутусов.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду командувача Оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця" діючого командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого.