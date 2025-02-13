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13 лютого 2025, 15:46

Трамп і Путін розпочинають підготовку до зустрічі - Кремль

13 лютого 2025, 15:46
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Фото: BBC
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У Кремлі заявили, що починається підготовка до зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Владіміра Путіна. Це підтвердив прессекретар президента РФ Пєсков

Про це повідомляють в російських ЗМІ, передає RegioNews.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін та Трамп домовилися негайно доручити своїм помічникам про організацію зустрічі. При цьому він заявив, що підготовка з формування переговорної групи РФ із США вже розпочата.

Крім того, було відомо, що Путін запросив Трампа до Москви. Проте Пєсков заявив, що це не означає, що президент США дійсно приїде 9 травня на День перемоги. Тобто, запрошення офіційно не було прийнято.

За словами Пєскова, поки що немає розуміння "формату можливого переговорного процесу". Також він заявив, що в розмові Путіна та Трампа не було нічого про "визнання Криму і чотирьох нових регіонів РФ" (так росіяни називають окуповану територію України).

Слід підкреслити, що після розмови з Путіним Дональд Трамп телефонував президенту України. За словами керівника ОП Андрія Єрмака, в розмові Володимир Зелеський наголошував на необхідності справедливого миру: не може бути компромісів щодо територіальної цілісності України та її суверенитету.

На думку Єрмака, початок активної роботи команд над переговорами почнеться вже після Мюнхенської конференції. Варто підкреслити, що цей захід відбудеться вже 14-16 лютого.

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