Європа хоче бути за столом переговорів про припинення війни Росії проти України

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Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів щодо завершення російсько-української війни

Про це йдеться в оприлюдненій заяві країн групи "Веймар+" за підсумками їхньої зустрічі в Парижі, передає RegioNews.

Міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу в заяві підкреслили, що готові зміцнювати підтримку України й віддані її незалежності, суверенітету та територіальній цілісності перед лицем загарбницької війни Росії.

"Ми готові зміцнювати підтримку України. Ми віддані її незалежності, суверенітету та територіальній цілісності перед лицем загарбницької війни Росії", — йдеться в заяві.

Сторони задекларували, що Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів. Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки, а справедливий і тривалий мир є необхідною умовою для міцної трансатлантичної безпеки.

"Ми з нетерпінням чекаємо на обговорення подальших кроків разом з нашими американськими союзниками. Нашою спільною метою має бути зміцнення позиції України", — заявили учасники зустрічі.

Як відомо, заява була оприлюднена після того, як президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним вони домовилися негайно розпочати мирні переговори

Нагадаємо, Зеленський та Трамп також поговорили телефоном. Зокрема, глави держав обговорили підготовку нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії.