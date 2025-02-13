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13 лютого 2025, 10:15

Трамп заявив, що Україна не зможе повернутися на кордони 2014 року

13 лютого 2025, 10:15
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фото: EPA/UPG
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Україна навряд чи поверне під свій контроль території, які країна-агресор РФ окупувала 2014 року

Відповіді американського лідера на запитання журналістів опублікував кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш, передає RegioNews.

За словами Дональда Трампа, це точно здається малоймовірним.

"Вони взяли багато територій, вони воювали за цю землю, і вони втратили багато солдатів. Я не висловлюю про це свою думку, але я багато про це читав, і багато людей думають, що це малоймовірно. Думаю, дещо з цього повернеться. Так, частина цієї землі повернеться", – сказав американський президент.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Україні потрібно визнати неможливість повернення на кордони 2014 року, адже це нібито "нереалістично".

Нагадаємо, Президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели телефонну розмову увечері, 12 лютого.

Перед дзвінком до українського президента Трамп провів телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

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