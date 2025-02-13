Украина не примет мирные "переговоры" США и РФ без своего участия, – Зеленский

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Президент Владимир Зеленский заверил, что если США и РФ будут вести переговоры по урегулированию войны без участия Украины, то наше государство их не примет

Об этом он заявил журналистам во время визита на Хмельницкую АЭС сегодня, 13 февраля, сообщает RegioNews.

Глава государства отметил, что сейчас главное, чтобы все не пошло по плану российского диктатора Путина, который "хочет сделать все, чтобы переговоры были двусторонними: РФ – США".

"Мы просто не сможем акцептовать как независимая страна какие-либо договоренности без нас. Я это очень четко артикулирую нашим партнерам. Любые двусторонние переговоры об Украине – я не об других темах, здесь они свободны – любые двусторонние переговоры об Украине без нас мы не будем принимать", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, министры иностранных дел Украины, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии и Европейского Союза подчеркнули, что они должны быть частью любых переговоров по завершению российско-украинской войны.

Ранее президент США Дональд Трам сделал несколько громких заявлений по Украине. В частности, он высказал свое мнение об уступках территориями или обмене территориями.