08:59  13 февраля
Украина получит от Нидерландов более двух десятков БТР для транспортировки раненых
18:20  13 февраля
В Хмельницком ТЦК мужчина совершил самоубийство, когда проходил ВВК
17:42  13 февраля
В Киеве продавали квартиры прямо с жителями
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2025, 19:40

Украина не примет мирные "переговоры" США и РФ без своего участия, – Зеленский

13 февраля 2025, 19:40
Читайте також українською мовою
фото: Reuters
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский заверил, что если США и РФ будут вести переговоры по урегулированию войны без участия Украины, то наше государство их не примет

Об этом он заявил журналистам во время визита на Хмельницкую АЭС сегодня, 13 февраля, сообщает RegioNews.

Глава государства отметил, что сейчас главное, чтобы все не пошло по плану российского диктатора Путина, который "хочет сделать все, чтобы переговоры были двусторонними: РФ – США".

"Мы просто не сможем акцептовать как независимая страна какие-либо договоренности без нас. Я это очень четко артикулирую нашим партнерам. Любые двусторонние переговоры об Украине – я не об других темах, здесь они свободны – любые двусторонние переговоры об Украине без нас мы не будем принимать", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, министры иностранных дел Украины, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии и Европейского Союза подчеркнули, что они должны быть частью любых переговоров по завершению российско-украинской войны.

Ранее президент США Дональд Трам сделал несколько громких заявлений по Украине. В частности, он высказал свое мнение об уступках территориями или обмене территориями.

РФ США война переговоры Зеленский Владимир
Трамп и Путин начинают подготовку ко встрече - Кремль
13 февраля 2025, 15:46
США идет на уступки перед Путиным еще до начала переговоров – министр обороны Германии
13 февраля 2025, 14:36
Трамп заявил, что Украина не сможет вернуться на границы 2014 года
13 февраля 2025, 10:15
Все новости »
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
Украинцам будут платить 1500 грн за найденный труп дикого кабана
13 февраля 2025, 20:45
В Черновцах женщина родила 12 детей
13 февраля 2025, 20:37
Юридическую академию Кивалова присоединили к Одесскому университету им. Мечникова
13 февраля 2025, 20:27
Трамп прямо говорит о том, в чем думал Байден
13 февраля 2025, 20:24
Россияне сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль в Херсоне: среди жертв — водитель "скорой"
13 февраля 2025, 20:00
Зеленский анонсировал кадровые изменения в Воздушных силах ВСУ
13 февраля 2025, 19:48
В документе о новых санкциях СНБО против олигархов нашли ошибки
13 февраля 2025, 19:28
Бывший милиционер сделал бизнес на уклонистах
13 февраля 2025, 19:25
СБУ провела масштабную операцию против торговцев оружием: есть задержания в девяти областях
13 февраля 2025, 19:21
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Все публикации »
Ростислав Павленко
Дмитрий Марченко
Татьяна Николаенко
Все блоги »