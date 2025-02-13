Фото: уряд ФНР

Міністр оборони Німеччини розкритикував підхід Дональда Трампа до майбутніх переговорів щодо припинення війни в Україну. На думку Бориса Пісторіуса, американський лідер повинен більше враховувати європейський вплив

Про це повідомляє The Guardian, передає RegioNews.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував телефонні переговори президента США Дональда Трампа з диктатором Владіміром Путіним. Очільник німецького міноборони заявив, що Європа повинна бути залучена в ці переговори. Особливо у випадку, якщо Дональд Трамп очікує на вплив європейських союзників у майбутньому.

Також Пісторіус заявив, що Путін повинен показати, що він дійсно налаштований на мирні переговори. Для цього, вважає голова міноборони Німеччини, диктатор повинен припинити атакувати Україну.

Що стосується Трампа, то, вважає Пісторіус, американський лідер ще до початку переговорів пішов на поступки Росії. Цього краще не робити. Крім того, він додав, що швидка мирна угода не обов'язково зможе вирішити всі питання щодо політики РФ в регіоні.

Борис Пісторіус наголосив, що не варто надмірно радіти оголошенню про мирні переговори. За його словами, диктатор Путін продовжує провокувати Європу, а значить - РФ залишається загрозою.

Слід зазначити, що Дональд Трамп вже раніше публічно закликав Путіна до припинення війни в Україні. Американський лідер погрожував диктатору санкціями. Він запевнив, що якщо не буде укладена угода, то йому не залишиться вибору, окрім як "запровадити високі мита, тарифи й санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим залученим країнам".