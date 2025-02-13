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13 лютого 2025, 09:36

Трамп зробив заяву про поступки та обмін територіями України

13 лютого 2025, 09:36
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фото: ілюстративне
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Президент США Дональд Трам зробив кілька гучних заяв щодо України. Зокрема він висловив свою думку про поступки Зеленським територіями або обмін територіями

Список заяв американського лідера опублікував у Фейсбуці журналіст Остап Яриш, передає RegioNews.

Коли Трампа запитали, чи підтримав би він поступки Зеленським територіями або обмін територіями, то очільник США заявив, що "йому доведеться зробити те, що він має зробити".

Його рейтинги в опитуваннях не надто високі. М'яко кажучи. У нього є країна, її спустошили та атакували. І він має армію - насправді, дуже-дуже відважну. Незважаючи на те, що ми дали йому, на мій погляд, 350 мільярдів доларів, це реальна цифра. Ви не чуєте цього числа. А Європа дала, на мій погляд, 100 мільярдів доларів, і вони зробили це у формі позики

Також Трамп додав, що міністр фінансів США прибув в Україну, щоб підготувати документ, який дозволить США повернути витрачені на Україну гроші.

Ми убезпечимо наші гроші. У них є рідкісноземельні метали, у них є нафта та газ, і у них є багато інших речей, і ми просимо безпеку для наших грошей. Україна на це погодилася

Нагадаємо, європейські лідери заявили, що хочуть бути за столом переговорів про припинення війни Росії проти України.

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