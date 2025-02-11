фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотные авиационные комплексы "BATON" отечественного производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что эти дроны изготовлены с учетом военных требований по принципу максимальной простоты и удобства эксплуатации в сложных условиях. Беспилотники "BATON" базируются на рамах разных размеров.

"Боевые птички" этих комплексов могут работать при разных погодных условиях: в мороз и жару. Конструкционно дроны обладают хорошими динамическими свойствами. И могут, в частности, догонять и уязвлять вражеские цели на немалой скорости", — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, на вооружение ВСУ поступили новые FPV-дроны "ZEUS" и "HADES".

Ранее Министерство обороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства.

Также недавно на вооружение ВСУ поступил беспилотный авиакомплекс "Poseidon".