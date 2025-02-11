Rheinmetall передав Україні 5 десантних машин Caracal

фото: German Aid to Ukraine

Україна отримала ще 5 новітніх десантно-штурмових машин Caracal від німецького виробника зброї Rheinmetall

Про це повідомляє у соцмережі Х проєкт German Aid to Ukraine, інформує RegioNews.

"Компанія Rheinmetall оголосила про постачання ще п’яти десантно-штурмових машин Caracal в Україну за кошти уряду Німеччини", – йдеться у повідомленні.

Таким чином загальна кількість переданих Україні машин сягнула 20.

Нагадаємо, Латвія замовила для України бронетранспортери Patria 6×6, які мають посилити мобільність і захист українських військових. Поставка бронетехніки запланована на 2025 рік.