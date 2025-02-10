У Литві зібрали за тиждень понад €1 мільйон на дрони для України

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У Литві втретє проводиться акція солідарності Radarom!, за тиждень якої організаторам вдалося зібрати понад 1 мільйон євро

Про це повідомляє видання Lrt, передає RegioNews.

За словами організаторів, до ранку понеділка громадяни та бізнес країни вже пожертвували 1 037 170 євро.

Дві третини коштів, зібраних під час кампанії, спрямують на придбання дронів і антидронів, вироблених у Литві, а третину, що залишилася, – на закупівлю обладнання, виробленого в Україні.

Акція солідарності триватиме до 24 лютого.

За дві попередні акції підприємства і жителі країни пожертвували загалом 22,8 мільйона євро. На ці гроші були закуплені 17 радарів, 69 антидронів, 4 спецмашини для мобільних радарів, 1141 комплект забезпечення безпеки для військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше Україна отримала від Литви партію переносних зенітно-ракетних комплексів малої дальності з ракетами.