У Литві зібрали за тиждень понад €1 мільйон на дрони для України
У Литві втретє проводиться акція солідарності Radarom!, за тиждень якої організаторам вдалося зібрати понад 1 мільйон євро
Про це повідомляє видання Lrt, передає RegioNews.
За словами організаторів, до ранку понеділка громадяни та бізнес країни вже пожертвували 1 037 170 євро.
Дві третини коштів, зібраних під час кампанії, спрямують на придбання дронів і антидронів, вироблених у Литві, а третину, що залишилася, – на закупівлю обладнання, виробленого в Україні.
Акція солідарності триватиме до 24 лютого.
За дві попередні акції підприємства і жителі країни пожертвували загалом 22,8 мільйона євро. На ці гроші були закуплені 17 радарів, 69 антидронів, 4 спецмашини для мобільних радарів, 1141 комплект забезпечення безпеки для військовослужбовців.
Нагадаємо, раніше Україна отримала від Литви партію переносних зенітно-ракетних комплексів малої дальності з ракетами.