17:52  10 лютого
На Закарпатті затримали працівника ТЦК, який за 3000-4000 доларів допомагав чоловікам втекти
09:16  10 лютого
З'явилося відео моменту влучання російського "Шахеда" у Сумах
10:11  10 лютого
СБУ затримала у Харкові двох російських шпигунів – психотерапевта і диякона УПЦ МП
UA | RU
UA | RU
10 лютого 2025, 18:13

У Литві зібрали за тиждень понад €1 мільйон на дрони для України

10 лютого 2025, 18:13
Читайте также на русском языке
фото:
Читайте также
на русском языке

У Литві втретє проводиться акція солідарності Radarom!, за тиждень якої організаторам вдалося зібрати понад 1 мільйон євро

Про це повідомляє видання Lrt, передає RegioNews.

За словами організаторів, до ранку понеділка громадяни та бізнес країни вже пожертвували 1 037 170 євро.

Дві третини коштів, зібраних під час кампанії, спрямують на придбання дронів і антидронів, вироблених у Литві, а третину, що залишилася, – на закупівлю обладнання, виробленого в Україні.

Акція солідарності триватиме до 24 лютого.

За дві попередні акції підприємства і жителі країни пожертвували загалом 22,8 мільйона євро. На ці гроші були закуплені 17 радарів, 69 антидронів, 4 спецмашини для мобільних радарів, 1141 комплект забезпечення безпеки для військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше Україна отримала від Литви партію переносних зенітно-ракетних комплексів малої дальності з ракетами.

Україна Литва дрон безпілотники військова допомога
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
У Херсоні через атаку російського безпілотника постраждала людина
10 лютого 2025, 19:42
Укренерго попередило про відключення світла на 11 лютого: кого торкнеться
10 лютого 2025, 19:40
Росіяни знову обстріляли Дніпропетровщину, є пошкодження
10 лютого 2025, 19:21
Продавали наркотики, купували зброю та боєприпаси: на Волині судитимуть групу наркоторговців
10 лютого 2025, 18:55
Корупція у Київській міськраді: у фігурантів справи виявили ​понад 6,4 млн доларів та 630 тисяч євро
10 лютого 2025, 18:50
Здавав ворогу адреси проживання українських військових: у Слов'янську викрито зрадника
10 лютого 2025, 18:39
Казав, що він впав: у Запоріжжі чоловік забив до смерті свого знайомого
10 лютого 2025, 18:20
Зіткнення BMW та Mazda: у Києві сталась ДТП з постраждалими
10 лютого 2025, 18:04
У Чернівецькій області через ускладнення від кору померла дитина
10 лютого 2025, 17:56
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »