С начала года Украина вернула из оккупации 17 человек

фото: Facebook/Дмитрий Лубинец

С начала 2025 года с временно оккупированной территории удалось эвакуировать 17 граждан Украины

Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

Среди них - четыре маломобильные женщины, нуждавшиеся в медицинском сопровождении. А также семья из Херсона, которая осталась без жилья после вражеского обстрела.

Кроме того, вывезти удалось:

87-летнюю бабушку, которую принудительно депортировали в РФ. Женщина осталась без должного ухода и возможности получить жизненно необходимую в ее возрасте медицинскую помощь;

опекуна с ребенком, вынужденно проживавшими в условиях оккупации, подвергались преследованиям из-за того, что мать семейства находилась во враждебном плену государства-агрессора смогли безопасно уехать только после его освобождения;

19-летняя девушка, которая, несмотря на трудности оккупации, приняла решение вернуться в Украину, чтобы продолжить обучение и строить свое будущее на родной земле;

пожилые супруги, которые из-за боязни подпасть под фильтрационные мероприятия и опасность со стороны государства-агрессора не могли самостоятельно уехать;

трех женщин, одна из которых из-за потери документов не могла вернуться в Украину.

В Офисе Омбудсмена напоминают, если вам необходима помощь с выездом с временно оккупированной территории, обращайтесь на горячую линию: 0800-50-17-20; 044-299-74-08.

Напомним, недавно Украина вернула из российской оккупации 12 детей.

Ранее мы сообщали, что Россия активно препятствует возвращению украинцев с временно оккупированных территорий, создавая максимальные трудности гуманитарной эвакуации.