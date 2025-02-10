С начала года Украина вернула из оккупации 17 человек
С начала 2025 года с временно оккупированной территории удалось эвакуировать 17 граждан Украины
Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.
Среди них - четыре маломобильные женщины, нуждавшиеся в медицинском сопровождении. А также семья из Херсона, которая осталась без жилья после вражеского обстрела.
Кроме того, вывезти удалось:
- 87-летнюю бабушку, которую принудительно депортировали в РФ. Женщина осталась без должного ухода и возможности получить жизненно необходимую в ее возрасте медицинскую помощь;
- опекуна с ребенком, вынужденно проживавшими в условиях оккупации, подвергались преследованиям из-за того, что мать семейства находилась во враждебном плену государства-агрессора смогли безопасно уехать только после его освобождения;
- 19-летняя девушка, которая, несмотря на трудности оккупации, приняла решение вернуться в Украину, чтобы продолжить обучение и строить свое будущее на родной земле;
- пожилые супруги, которые из-за боязни подпасть под фильтрационные мероприятия и опасность со стороны государства-агрессора не могли самостоятельно уехать;
- трех женщин, одна из которых из-за потери документов не могла вернуться в Украину.
В Офисе Омбудсмена напоминают, если вам необходима помощь с выездом с временно оккупированной территории, обращайтесь на горячую линию: 0800-50-17-20; 044-299-74-08.
Напомним, недавно Украина вернула из российской оккупации 12 детей.
Ранее мы сообщали, что Россия активно препятствует возвращению украинцев с временно оккупированных территорий, создавая максимальные трудности гуманитарной эвакуации.