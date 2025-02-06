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06 лютого 2025, 07:25

У зоні активних бойових дій на Донеччині залишаються понад 200 дітей

06 лютого 2025, 07:25
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фото: ілюстративне
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У населених пунктах Донецької області, які перебувають у зоні активних бойових дій, залишаються 216 дітей

Як передає Regionews, про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін повідомив, наразі в зоні бойових дій перебуває понад 40 тисяч осіб.

"Що стосується громад, віднесених до зони активних бойових дій, а це 17 громад, то в них залишається близько 43 тис. осіб, з яких 216 – це діти", - сказав він.

Серед них - Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Очеретинська, Селидівська та Новоселівська.

Загалом у Донецькій області наразі понад 300 тис. цивільного населення.

Нагадаємо, на Донеччині військового судитимуть за ДТП, внаслідок якої загинула відома журналістка.

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