фото: ЦНС

Загарбники тривалий час затримують виплату зарплатні вчителям, які залишилися на тимчасово окупованих територіях Запорізької області

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

На окупованих територіяхпродовжуються проблеми з забезпеченням соціальних гарантій. Тривалий час без зарплатні залишаються вчителі. У окупаційній адміністрації пояснюють відсутність грошей "впровадженням нової системи розрахунків”.

"На тлі хронічних проблем з кадрами та масового виїзду освітян з окупованого регіону в підконтрольні Україні території, загарбники фактично змушують вчителів, які через низку обставин не змогли вчасно виїхати, працювати без виплат”, – зазначають у ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у дитсадках на тимчасово окупованих територіях України загарбники проводили акцію, де дітям давали завдання малювати аплікації з подякою російському диктатору.