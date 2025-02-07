Росіяни не виплачують зарплати вчителям на ТОТ Запорізької області
Загарбники тривалий час затримують виплату зарплатні вчителям, які залишилися на тимчасово окупованих територіях Запорізької області
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.
На окупованих територіяхпродовжуються проблеми з забезпеченням соціальних гарантій. Тривалий час без зарплатні залишаються вчителі. У окупаційній адміністрації пояснюють відсутність грошей "впровадженням нової системи розрахунків”.
"На тлі хронічних проблем з кадрами та масового виїзду освітян з окупованого регіону в підконтрольні Україні території, загарбники фактично змушують вчителів, які через низку обставин не змогли вчасно виїхати, працювати без виплат”, – зазначають у ЦНС.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у дитсадках на тимчасово окупованих територіях України загарбники проводили акцію, де дітям давали завдання малювати аплікації з подякою російському диктатору.