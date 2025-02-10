В "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі

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В Україні значно зросло споживання електроенергії. Через це діють обмеження для промисловості та бізнесу. Фахівці закликають ощадливо споживати електроенергію протягом доби

Про повідомила пресслужба компанії, передає RegioNews.

Зазначається, що сьогодні вранці споживання електроенергії було на 1,9% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю. А 9 лютого добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 8,6% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 2 лютого.

"Причина таких відчутних змін – суттєве зниження температури повітря, порівняно з попереднім тижнем", – зазначили у компанії.

Енергетики нагадали, що енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих атак. Тому для збалансування енергосистеми – сьогодні з 06:00 до 21:00 застосовуються обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

В "Укренерго" наголосили, що для побутових споживачів заходи обмеження споживання наразі не застосовуються. Однак закликають українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби.

Нагадаємо, у понеділок, 10 лютого, в Україні застосовуються обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Раніше ми повідомляли, що цієї ночі російська армія випустила по Україні 83 безпілотники різних типів. Сили ППО збили 61 дрон, ще 22 — були локаційно втрачені.