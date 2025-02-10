ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Станіслав, Токарівка, Понятівка, Микільське, Берислав, Новорайськ, Червоний Маяк, Золота Балка, Зеленівка, Садове, Інженерне, Придніпровське, Миколаївка, Львове, Зміївка, Бургунка, Велетенське, Гаврилівка, Дніпровське, Зимівник, Кізомис, Козацьке, Комишани, Монастирське, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Саблуківка, Софіївка, Тягинка та Широка Балка.

"Через російську агресію 1 людина дістала поранення", — йдеться у повідомленні.

Минулої доби росіяни били по житлових кварталах, пошкодили багатоповерхівку та чотири приватні будинки. Також окупанти понівечіли пенітенціарну установу та господарчу споруду.

За даними ОВА, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони знищили над Херсонщиною один ударний дрон типу "Shahed-131/136".

Нагадаємо, окупанти пізно ввечері 9 лютого вчергове завдали ударів по півночі Донецької області. Внаслідок обстрілів поранені шестеро людей