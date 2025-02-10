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10 февраля 2025, 12:33

В "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме

10 февраля 2025, 12:33
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фото: ua-energy
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В Украине значительно выросло потребление электроэнергии. Поэтому действуют ограничения для промышленности и бизнеса. Специалисты призывают экономно потреблять электроэнергию в течение суток

Об этом сообщила прессслужба компании, передает RegioNews.

Отмечается, что сегодня утром потребление электроэнергии было на 1,9% выше, чем в это же время в предыдущий рабочий день – в пятницу. А 9 февраля суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 8,6% выше, чем максимум в предыдущее воскресенье – 2 февраля.

"Причина таких ощутимых изменений – существенное понижение температуры воздуха по сравнению с предыдущей неделей", – отметили в компании.

Энергетики напомнили, что энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных атак. Поэтому для сбалансирования энергосистемы сегодня с 06:00 до 21:00 применяются ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

В "Укрэнерго" отметили, что для бытовых потребителей меры ограничения потребления не применяются. Однако призывают украинцев бережно потреблять электроэнергию в течение суток.

Напомним, в понедельник, 10 февраля, в Украине используются ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Ранее мы сообщали, что этой ночью русская армия выпустила по Украине 83 беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 61 дрон, еще 22 были локационно потеряны.

Укрэнерго электричество похолодание обстрелы промышленные потребители
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