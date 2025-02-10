В "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме

фото: ua-energy

В Украине значительно выросло потребление электроэнергии. Поэтому действуют ограничения для промышленности и бизнеса. Специалисты призывают экономно потреблять электроэнергию в течение суток

Об этом сообщила прессслужба компании, передает RegioNews.

Отмечается, что сегодня утром потребление электроэнергии было на 1,9% выше, чем в это же время в предыдущий рабочий день – в пятницу. А 9 февраля суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 8,6% выше, чем максимум в предыдущее воскресенье – 2 февраля.

"Причина таких ощутимых изменений – существенное понижение температуры воздуха по сравнению с предыдущей неделей", – отметили в компании.

Энергетики напомнили, что энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных атак. Поэтому для сбалансирования энергосистемы сегодня с 06:00 до 21:00 применяются ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

В "Укрэнерго" отметили, что для бытовых потребителей меры ограничения потребления не применяются. Однако призывают украинцев бережно потреблять электроэнергию в течение суток.

Напомним, в понедельник, 10 февраля, в Украине используются ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Ранее мы сообщали, что этой ночью русская армия выпустила по Украине 83 беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 61 дрон, еще 22 были локационно потеряны.