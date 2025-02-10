Нічна атака дронів: ППО збила понад 60 "шахедів" та БпЛА-імітаторів
У ніч на понеділок, 10 лютого, російська армія випустила по Україні 83 безпілотники різних типів. Сили ППО збили 61 дрон, ще 22 — були локаційно втрачені
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
"Станом на 09.00 підтверджено збиття 61-го ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. 22 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина.
Нагадаємо, у мережі оприлюднили відео з камер спостереження, на якому зафіксовано удар російського дрона типу "шахед" по Сумах.